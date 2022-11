Sandro Ruotolo come sta? Cos’è successo al giornalista ricoverato e intubato in ospedale

Sandro Ruotolo si trova in ospedale dove è stato ricoverato diversi giorni fa in gravi condizioni. Dopo essere uscito dalla rianimazione, lo stesso giornalista ha dato la notizia ed ha raccontato sui suoi social cosa gli è successo e come sta.

Sandro Ruotolo come sta?

Sandro Ruotolo, giornalista ed ex senatore di LeU, si trova in ospedale dove è arrivato in condizioni gravi, tanto da essere portato in rianimazione. A domenica 23 ottobre risale il malore accusato dal 67enne ma si sono avute notizie solo poche ore fa perché è stato intubato e privo di conoscenze.

“Finalmente il peggio è passato – ha scritto sui social Ruotolo- Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perché sono vivo e mi ha salvato la vita il servizio sanitario nazionale del nostro Paese”.

Cos’è successo al giornalista ricoverato e intubato in ospedale

Lo stesso Ruotolo sui suoi social racconta cos’è successo ma soprattutto ora come si sente. “Mi hanno preso in tempo – racconta – Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti arriva l’autoambulanza Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto, avvenuto oggi pomeriggio. Ringrazio pubblicamente queste donne, questi uomini, medici, infermieri del servizio sanitario pubblico. Tutti, ma proprio tutti, li ringrazio per la passione, la professionalità, l’impegno. So che tanti amici hanno pregato per me nei momenti più drammatici. E li ringrazierò per sempre. Volevo aspettare di uscire dalla rianimazione prima di parlarne pubblicamente. Viva il servizio sanitario nazionale del nostro Paese”. Migliaia di messaggi di auguri sono arrivati sul post pubblicato dal giornalista napoletano. Tra i commenti, quello del sacerdote Maurizio Patriciello: “Forza, Sandro!!! Questa notizia ci coglie come una picconata in testa. Ma ringraziamo Dio per come stai. Dio ti benedica”.

