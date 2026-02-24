Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: gli ospiti e l’ordine d’uscita dei cantanti in gara

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte. Questa sera, alle 20.40, la kermesse canora per eccellenza prenderà il via. Nella conferenza stampa di questa mattina, il conduttore Carlo Conti ha annunciato gli ospiti della serata ed è possibile conoscere già la scaletta con l’ordine d’uscita dei cantanti in gara.

Conti sarà affiancato da Laura Pausini e dal co-conduttore della prima serata, l’attore turco Can Yaman. Ad aprire la gara canora sarà invece Ditonellapiaga, prima cantante a esibirsi. Si parte alle 20.40 su Rai 1. Nella prima serata si esibiranno tutti i 30 cantanti in gara e a votare sarà solamente la giuria della Sala stampa, tv e web.

Al termine della serata verrà predisposta una classifica provvisoria dei brani in gara, ma verranno comunicate solamente le prime cinque canzoni, a non in ordine di classifica. Vediamo la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, con ospiti e ordine d’uscita dei cantanti in gara.

Gli ospiti di stasera, martedì 24 febbraio

Partiamo dagli ospiti. Uno degli annunci della conferenza stampa riguarda il co-conduttore Can Yaman: sul palco si incontrerà con Kabir Bedi, con l’obiettivo di un confronto tra lo storico e il nuovo Sandokan, già diventato un cult come lo era già stato ormai 40 anni fa con l’interpretazione di Bedi.

Passando agli ospiti musicali, c’è grande attesa per Tiziano Ferro, che presenterà il suo nuovo album. Atteso anche Olly, vincitore del Festival dello scorso anno. Da Piazza Colombo si esibirà invece Gaia. Mentre Max Pezzali si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, reinterpretando i suoi brani di maggior successo.

Ospite di stasera sarà anche Gianna Pratesi, una ultracentenaria di La Spezia che quest’anno compirà 106 anni. Parlerà anche del voto del 2 giugno del 1946 in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica e del primo voto delle donne in Italia.

Prima serata del Festival di Sanremo 2026, la scaletta con l’ordine d’uscita dei cantanti

Questo è l’ordine di uscita dei 30 cantanti in gara nella prima serata del Festival di Sanremo 2026: