Carlo Conti ha svelato il cast di Sanremo 2026. Ben 30 gli artisti big confermati. Ecco chi sono e quali brani tenere sott'occhio

Con un annuncio destinato a far parlare a lungo, è caduto il sipario è caduto sul prossimo Festival di Sanremo del 2026. Con un annuncio trasmesso in diretta al Tg1, il direttore artistico Carlo Conti ha svelato la lista dei 30 big che calcheranno il palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio. Nomi alla mano si tratta di un mix audace di artisti veterani che hanno scritto pagine importanti della musica italiana, diverse sorprese e anche tanti debuttanti.

Si tratta di un cast eterogeneo che dimostra come Sanremo, per quest’anno, si prepara a offrire musica che spazia da generi diversi e che si appresta a lanciare nuove hit da canticchiare. Ecco chi c’è, cosa aspettarsi e qualche “scommessa” artistica da tenere d’occhio.

Chi sono i 30 big in gara?

Come annunciato da Conti, a sfidarsi all’Ariston saranno in questa edizione di Sanremo 2026 saranno:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

La formula a 30 big per Sanremo

Una lunga lista di artisti che contraddice le indiscrezioni dei mesi scorsi che davano come probabile una riduzione dei cantanti chiamati ad esibirsi. A convincere la direzione artistica a tornare alla formula con 30 big sarebbe stati i centinaia di brani proposti, le numerose candidature e la volontà di rappresentare la scena musicale contemporanea mettendo in risalto la grande varietà che la contraddistingue.

I ritorni, i debutti e le scelte a sorpresa

Appare evidente che questo Sanremo 2026 punta su una formula mista, con artisti consolidati affiancati da nomi emergenti, al fine di rappresentare quanti più stili musicali possibili. E per non farsi mancare nulla si segnalano anche collaborazioni inattese che arricchiranno le serate di questa attesa kermesse.

Icone e veterani: nomi come Patty Pravo — il grande “colpo” dell’edizione — Raf, Ermal Meta, Malika Ayane, Arisa e Elettra Lamborghini attirano l’attenzione dei nostalgici e degli amanti del cantautorato.

Collaborazioni sorprendenti: su tutte quella fra Fedez & Marco Masini — due generazioni musicali molto diverse, ora sullo stesso palco.

Anche l’accoppiata LDA & Aka 7even promette di mischiare generi e fanbase.

Nuovi nomi, nuove sonorità: artisti come Ditonellapiaga, Chiello, Sayf, Samurai Jay, Bambole di Pezza e Eddie Brock non hanno ancora attraversato il palco dell’Ariston: la loro partecipazione è un segnale della volontà di spalancare le porte anche a generazioni e stili musicali “non convenzionali”.

Perché questa edizione punta forte sulla varietà

Secondo Conti la decisione di mantenere 30 Big è stata dettata dalla qualità e quantità di brani ricevuti (oltre 250) e dalla volontà di rappresentare l’intera galassia musicale italiana, dalle major alle produzioni indipendenti.

Così, Sanremo 2026 si propone come un grande specchio della scena contemporanea: non solo hit per le radio, ma anche scommesse su nuove voci, contaminazioni generazionali e sperimentazioni.

Il pubblico potrà trovare di tutto: nostalgia, speranza, curiosità — e, se l’abilità degli artisti sarà supportata da buoni testi e produzioni solide, anche tante sorprese.

Le hit e gli artitsti da tenere d’occhio

Davanti a un festival di Sanremo tanto vario, è facile ipotizzare sorprese che potrebbero prendersi la scena sul palco dell’Ariston.