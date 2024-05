Santanchè nei guai: la procura di Milano chiede il processo per truffa sul caso Visibilia

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, per il caso Visibilia.

Richiesta di rinvio a giudizio. La posizione di Daniela Santanchè, ministra del Turismo del governo Meloni, si complica. La procura di Milano ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per la ministra e per altre due persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz. Così come per due società: Visibilia editore e Visibilia Concessionaria.

La richiesta della procura milanese si inserisce nel filone del caso Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps sulla gestione, da parte dell’azienda, della cassa integrazione nel periodo del Covid, per un totale di 13 dipendenti.

Il caso Visibilia e le indagini su Santanchè

Il 22 marzo si erano chiuse le indagini su questa tranche del caso Visibilia. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda anche il compagno, come detto, e Paolo Giuseppe Concordia, collaboratore esterno con funzioni di gestione del personale delle due società Visibilia.

L’accusa ritiene che dal 31 maggio 2020 al 28 febbraio 2022 ad amministrare le due società fossero Santanchè e Kunz, che sarebbero quindi stati consapevoli della richiesta indebita della cassa integrazione Covid per 13 dipendenti. Anche gli stessi dipendenti, nel corso delle indagini, hanno confermato che la ministra fosse a conoscenza del fatto che continuavano a lavorare pur percependo la cassa integrazione.

Ai tre indagati, tra cui la stessa Santanchè, viene contestato di aver “dichiarato falsamente” che quei dipendenti fossero in cassa a zero ore, mentre invece continuavano a svolgere le loro mansioni in smart working. A far scattare le indagini è stata la denuncia di una dipendente, l’ex manager Federica Bottiglione.

Per quanto riguarda la posizione giudiziaria di Santanchè, va ricordato che la ministra di Fratelli d’Italia è anche accusata di falso in bilancio, insieme ad altre 16 persone e tre società, in quella che è la seconda tranche dell’indagine sulle società di Visibilia: l’eventuale richiesta di processo, per questo filone, è attesa nelle prossime settimane.