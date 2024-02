Sardegna, Conte: “È una giornata indimenticabile. L’aria è cambiata”

“La Sardegna ha scelto la nostra Alessandra Todde. È la prima Presidente di Regione del M5S, la prima donna alla guida della Sardegna. È una giornata indimenticabile”. Commenta così, con un post su Facebook, la vittoria di Alessandra Todde alle regionali in Sardegna, il Presidente del M5S, Giuseppe Conte. “I cittadini sardi hanno chiuso la porta a Meloni e soci e l’hanno aperta all’alternativa. L’aria è cambiata” ha aggiunto.

“Non si vince sempre con l’arroganza di chi – come Meloni – impone i candidati al territorio e si limita a salire sui palchi per i suoi monologhi pieni di false promesse – ha detto ancora Conte commentando la vittoria di Todde -, senza neppure confrontarsi con i cittadini, senza neppure fermarsi ad ascoltare i loro problemi. Abbiamo vinto ascoltando il grido di dolore dei territori, offrendo soluzioni contro una sanità disastrata dal centrodestra. Abbiamo vinto con la forza e la competenza di Alessandra, con le proposte serie e credibili, con un “campo giusto” con le altre forze politiche. Non servono ammucchiate, campi larghissimi e minati. Alessandra, siamo certi che ora cambierai tutto con serietà, cuore e coraggio. Forza!”.

“Con questo passaggio diamo la sveglia al Governo”

“Con questo passaggio diamo la sveglia al governo a Roma, la presidente Meloni ha molto da interrogarsi perché l’arroganza con cui ha gestito la politica nazionale ma anche questa partita locale non paga” ha detto ancora il leader M5s Giuseppe Conte commentando ad Agorà su Rai 3 la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. “Meloni paga una campagna elettorale piena di promesse false e di giravolte, è meglio un progetto con obiettivi chiari e ben comunicati agli elettori, con i cartelli elettorali si può vincere ma non governare” ha concluso.

Todde: “L’alleanza tra M5S e Pd unica strada percorribile”

“Credo che la Sardegna non sia un laboratorio perché i sardi non sono delle cavie: sono stata contentissima di condividere questo passaggio con Giuseppe Conte ed Elly Schlein che mi hanno supportato per tutta la campagna, sono molto contenta che questo progetto di unione possa avere trovato in Sardegna un progetto solido per dimostrare che la nostra alleanza può funzionare” ha detto la neo presidente Todde dopo la vittoria alle regionali in Sardegna, sottolineando che bisogna anche in altre realtà “creare un progetto solido che possa convincere un elettorato che vuole unità: credo che l’alleanza tra Pd e M5s sia l’unica strada percorribile”.

