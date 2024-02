I risultati definitivi delle elezioni regionali in Sardegna: vince Todde, Pd primo partito davanti a Fdi

Lo scarto, alla fine, è stato minimo: circa 3mila voti in più che hanno permesso ad Alessandra Todde di diventare la prima donna presidente della Regione Sardegna. I risultati definitivi delle elezioni consegnano la vittoria alla candidata del campo largo che vince davanti al centrodestra guidato da Paolo Truzzu.

Fuori dal Consiglio regionale resta Renato Soru, che si ferma all’8,7%, mentre era necessario raggiungere almeno il 10%. Non va oltre l’1% Lucia Chessa. Ecco tutti i risultati delle elezioni regionali considerando sia i candidati che le liste.

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Sardegna: i voti dei candidati presidente

I risultati non sono ancora del tutto definitivi, considerando che manca lo scrutinio di una ventina di sezioni. Ma ormai i dati sono praticamente certi. Todde ha vinto con 330mila voti e il 45,3% delle preferenze. Un dato significativo se pensiamo che le sue liste hanno ottenuto il 42,6%, ovvero quasi tre punti percentuali in meno. Il voto disgiunto ha quindi inciso, soprattutto se vediamo come il centrodestra abbia ottenuto il 48,8% di voti per le liste mentre il candidato, Paolo Truzzu, si è fermato al 45%.

Truzzu ha ottenuto quasi 328mila voti, molti meno della sua coalizione. Il terzo posto va a Renato Soru, con 63mila voti e l’8,7% dei consensi. Anche in questo caso il candidato è andato meglio delle liste che lo sostenevano, ferme all’8%. Stesso discorso per Lucia Chessa che prende l’1% dei voti (poco più di 7.100) a fronte dello 0,6% della lista che la sosteneva.

I voti di lista

Per quanto riguarda i singoli partiti, a ottenere più voti è stato il Pd con il 13,8%. Seguito da vicino da Fratelli d’Italia, al 13,6%. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle con il 7,8%. Poi ci sono quattro liste che hanno sostenuto Truzzu: i Riformatori Sardi al 7,1%, Forza Italia al 6,3%, il Partito sardo d’azione al 5,4% e Sardegna al Centro 20Venti al 5,4%. Raggiunge il 4,7% l’Alleanza Verdi-Sinistra mentre al 4,1% troviamo Alleanza Sardegna – Partito Liberale italiano, sempre a sostegno di Truzzu. La lista civica Uniti per Alessandra Todde ottiene invece il 4%, davanti anche alla Lega che non supera il 3,8%. Infine +Europa-Azione, che sosteneva Soru, ha ottenuto l’1,5%.