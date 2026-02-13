Scade il contratto con Stellantis, Trasnova licenza 94 lavoratori

La crisi dell’automotive e di Stellantis continua a colpire i lavoratori italiani. A farne le spese, stavolta, sono i dipendenti della logistica di Trasnova. La società che si occupa della movimentazione delle auto negli stabilimenti di Stellantis in Italia ha annunciato il licenziamento collettivo dei suoi 94 dipendenti. Personale che lavora a Torino, Piedimonte San Germano, Pomigliano d’Arco e Melfi. In una lettera inviata ai ministeri competenti, alle organizzazioni sindacali e alle Regioni interessate, l’azienda ha annunciato i licenziamenti richiamando la scadenza della proroga del contratto con Stellantis, prevista per il prossimo 30 aprile.

Contratto scaduto con Stellantis, scattano i licenziamenti di Trasnova

Nella lettera viene sottolineata anche l’impossibilità di ricorrere a strumentali sociali alternativi trattandosi di esuberi definiti “di carattere strumentale”. La vertenza va avanti dal dicembre del 2024, quando Trasnova ricorse ai licenziamenti collettivi proprio per la scadenza del contratto con Stellantis. La società dell’automotive aveva prorogato i contratti fino al 30 aprile 2026.

Nella lettera, l’azienda sostiene di ritrovarsi “suo malgrado costretta a dar corso alla procedura di riduzione del personale” a causa della volontà di Stellantis di “cessare tutti i contratti in essere e di non procedere alla reinternalizzazione del ramo d’azienda, né di consentire il passaggio, senza soluzione di continuità, del personale impiegato”.