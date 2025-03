Scandalo a Taiwan, dove due ufficiali dell’Aeronautica sono stati arrestati con l’accusa di aver rivelato segreti militari alla Cina. Il caso, di rilevanza internazionale, ha spinto il ministro della Difesa dell’isola, Wellington Koo, a intervenire.

Durante un’audizione in Parlamento, ha cercato di minimizzare l’importanza delle informazioni finite nelle mani di Pechino, affermando che si trattava “sostanzialmente di documenti accademici”. Tuttavia, ha ammesso che alcuni di essi contenevano anche “informazioni classificate relative all’addestramento e all’utilizzo dei missili Hsiung Feng III, sviluppati dall’Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung-Shan di Taiwan”.

Le sue rassicurazioni non hanno convinto la commissione parlamentare, che intende proseguire le audizioni per far luce sulle ingerenze cinesi e sui potenziali rischi legati a questo delicato caso di spionaggio.

Spionaggio e controspionaggio

Questo episodio di presunto spionaggio non è che l’ultimo di una lunga serie portato avanti dai servizi segreti di Pechino e denunciato dalle autorità di Taipei. Continue azioni per le quali Taiwan ha annunciato di aver intenzione di rafforzare i propri dispositivi di sicurezza al fine di evitare ulteriori fughe di notizie.

In paritcolare Taiwan prevede di reintegrare i giudici militari per gestire i casi di spionaggio cinese che coinvolgono funzionari taiwanesi. Questi, secondo quanto rivelato dal presidente Lai Ching-te, sono in forte aumento e coinvolgono sia militari in attività e sia in pensione che, dietro compenso, “tradiscono” la propria patria.