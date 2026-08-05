Scavare 136 ore a mani nude, con 40 bambini sotto le macerie

Centotrentasei ore di scavo, per lo più a mani nude, per centododici corpi. È il conto della Protezione civile di Gaza per l’operazione chiusa sabato 1° agosto a Sabra, quartiere a sud di Gaza City: quaranta bambini, sette persone con disabilità. Sotto le stesse macerie restano centocinquantasette persone che le squadre non hanno raggiunto, dice il colonnello Mohammed Abu Dan. Secondo l’Associated Press erano parte degli oltre trecento uccisi il 22 novembre 2023, quando l’aviazione israeliana rase al suolo l’isolato. Il funerale collettivo era fissato per martedì 4 agosto.

A mani nude è una descrizione tecnica. L’Ufficio Onu per gli affari umanitari ha registrato il 1 maggio il crollo della rimozione dei detriti, da venticinquemila a cinquemila tonnellate al giorno, per macchinari fermi e ricambi bloccati all’ingresso. Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha detto al Guardian che le richieste di far entrare escavatori sono state respinte. Chi ha prodotto le macerie tiene la chiave dei mezzi che potrebbero sollevarle.

Martedì il Board of Peace ha messo per iscritto che “il ritiro delle Forze di difesa israeliane oltre la Linea gialla avverrà solo al termine del disarmo”, e le macerie di Sabra restano così dentro un’area sotto controllo militare per un tempo che nessuno ha fissato.

L’Italia ha un inviato speciale per la ricostruzione di Gaza, l’ambasciatore Bruno Archi, e un piano nazionale su sanità, istruzione e sicurezza alimentare. La prima operazione di ricostruzione possibile si fa con le mani.

«Per più di due anni e mezzo migliaia di famiglie a Gaza hanno vissuto nel dolore e nell’incertezza», dice Amani Al Naouq, portavoce della Croce Rossa nella Striscia. Nel gennaio 2024 la Corte internazionale di giustizia ha ordinato a Israele di prevenire atti di genocidio. Due anni dopo, restituire un corpo alla sua famiglia dipende da un permesso di transito per un escavatore.