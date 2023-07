Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, annuncia che il governo è pronto a eliminare l’isolamento di cinque giorni previsto per i positivi al Covid-19. “Adesso penso lo toglieremo, ma di fatto credo sia ampiamente inapplicato”, afferma il ministro a margine dell’Assemblea nazionale di Farmindustria.

Schillaci è quindi pronto a eliminare l’ultima (o quasi) restrizione rimasta sul Covid. Il governo eliminerebbe l’ultimo paletto ancora esistente per chi contrae il coronavirus, ritenuto ormai non più una minaccia anche a livello globale.

Schillaci pronto a cancellare l’isolamento dei positivi al Covid

Le parole di Schillaci arrivano dopo la richiesta di Gabriele Milani, direttore nazionale della Federazione Turismo organizzato di Confcommercio. In una lettera, inviata a Schillaci e anche alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, Milani aveva “chiesto di rimuovere una limitazione ereditata dalla pandemia che ancora rimane vigente: stiamo parlando dell’isolamento di cinque giorni, più dieci di obbligo di indossare la mascherina Ffp2, a carico di chi risulti positivo a un tampone Covid”.

Per Milani “si tratta di una misura che nella fase più dura del virus ha avuto importanti esiti in termini di difesa della salute pubblica, ma oggi appare non più giustificata. E infatti è quasi totalmente disattesa”. Parole che fanno breccia al ministero della Salute, tanto che Schillaci condivide l’opinione secondo cui l’isolamento dei positivi non viene applicato. E anche per questa ragione si dice pronto a eliminarlo.

Il Covid è un ricordo lontano?

I dati sul Covid sono in effetti positivi e in continuo miglioramento in Italia. L’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti è in calo da 8 a 6, mentre l’occupazione dei posti letto negli ospedali è solamente all’1,3%, in calo rispetto alla settimana precedente. Stabile l’Rt a 0,72, mentre scende anche l’occupazione dei posti in terapia intensiva. Il coronavirus, ormai, sembra in effetti un lontano ricordo per milioni di italiani.