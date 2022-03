Scialpi, il cantante oggi: età, canzoni, moglie, figli e lavoro

Chi è Scialpi, il cantautore che ha raggiunto l’apice del successo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del secolo scorso.

Scialpi, chi è il cantante oggi? Biografia, età e canzoni

Il cantante Scialpi o Shalpy, all’anagrafe Giovanni Scialpi, è nato a Parma il 14 maggio 1962 e ha 59 anni. Nel corso degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, ha riscosso un incredibile successo di pubblico e si è anche cimentato nel campo della recitazione, mettendosi alla prova come attore.

Negli anni di maggiore fama, il cantante è stato un personaggio molto amato dal pubblico italiano.

Per quanto riguarda la sua infanzia, l’artista è nato in una famiglia di origini. Il padre era un agente di polizia mentre la madre era impiegata come segretaria. Scialpi è figlio unico: non ha mai avuto fratelli né sorelle. Inoltre, come ha raccontato il cantante stesso, da piccolo era estremamente legato al nonno Michele e alla nonna Emilia.

L’esordio nel mondo della musica è avvenuto nel 1983, con il brano Rocking Rolling che vinse nella sezione “Discoverde” del Festivalbar.

Festival di Sanremo, periodo buio e lavoro

Dopo un periodo di grande successo, nel 1992, si apre un periodo di profonda crisi per il cantante. In occasione della sua partecipazione a Sanremo con il brano È una nanna, infatti, viene eliminato durante la prima serata poiché la canzone viene giudicata troppo lenta e triste. Il periodo buio di Scialpi, cominciato all’inizio degli anni ’90, ha condizionato anche i decenni successivi dell’artista, ponendo di fatto fine alla sua carriera musicale.

In questo contesto, ha dapprima accusato il sistema della discografia italiana per il suo insuccesso. In un secondo momento, ha smentito le dichiarazioni precedentemente rilasciate.

A gennaio 2021, ha rilasciato un annuncio affermando di vivere in condizione di indigenza e lanciando un appello al fine di trovare un lavoro.

Vita privata, moglie, marito, compagno e figli di Scialpi

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo sei anni di fidanzamento, Scialpi ha sposato il manager Roberto Blasi nel 2015 ma il matrimonio è naufragato dopo solo due anni.

In relazione alla fine del suo matrimonio, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il cantante ha spiegato che tutto è scaturito da una banale lite che, tuttavia, è degenerata imponendo la rottura.

Con l’ex marito, l’artista aveva partecipato a Pechino Express formando il due battezzato “I Compagni” e diventando, in questa circostanza, simbolo della lotta dei pari diritti delle coppie gay in Italia.

Al momento, pare sia sentimentalmente legato a un dirigente di banca.

Infine, sembra che l’artista abbia anche avuto una relazione con una donna, dalla quale avrebbe avuto due figlie, prima di comprendere e accettare la sua omosessualità.