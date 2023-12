Sciopero 15 dicembre, Salvini firma la precettazione: cosa cambia

Sciopero 15 dicembre, il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini, ancora una volta, ha firmato la precettazione riducendo considerevolmente gli orari dello stop dei mezzi di trasporto.

Sciopero 15 dicembre, Salvini firma la precettazione

Venerdì 15 dicembre 2023 è stato proclamato lo sciopero dei mezzi di trasporto su base nazionale dalle single sindacali di Cobas lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di base, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato.

Matteo Salvini ha annunciato di aver firmato la precettazione: “Qui Mit, ho firmato per ridurre da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per questo venerdì 15 dicembre. Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti e Infrastruttur

Cosa cambia

Lo sciopero, dunque, non durerà più 24 ore ma solo 4. A Roma si fermano i dipendenti di Atac e Roma Tpl dalle 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. A Milano i mezzi di Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. A Torino i mezzi di Gtt saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. A Napoli le linee di superficie effettueranno servizio regolare dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. A Genova il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30; a Firenze il servizio della tramvia sarà regolare nelle fasce 6.30-9.30 e 17.00-20.00.