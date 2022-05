Sciopero 30 maggio 2022, i trasporti si fermano: quali sono le città coinvolte nell’iniziativa

Sciopero 30 maggio 2022, i trasporti si fermano in alcune regioni e città italiane. Le proteste nella scuola ma anche sui mezzi pubblici.

Sciopero 30 maggio 2022, i trasporti si fermano: non solo la protesta nel settore scolastico ma anche caos nel settore dei mezzi pubblici anche se i disagi sono locali.

Sciopero 30 maggio 2022, i trasporti si fermano

I sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams hanno proclamato uno sciopero generale della scuola, fissato nella giornata di lunedì 30 maggio 2022. La protesta è stata organizzata nel momento in cui il Governo italiano e il Ministero dell’Istruzione non hanno dato alcun tipo di risposta in merito alle richieste di modifica del DL 36 avanzate dalle organizzazioni sindacali. Nello specifico, il DL 36 riguarda la formazione e il reclutamento del corpo docenti recentemente approvato dall’esecutivo.

Una protesta che coinvolge anche il settore dei trasporti in diverse città italiane. Dunque, ecco un lunedì 30 maggio 2022 davvero nel caos.

Quali sono le città coinvolte nell’iniziativa

Lo sciopero dei trasporti è limitato localmente. Infatti, è stato annullato lo sciopero nazionale dei trasporti inizialmente stabilito: così hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, dopo che, lo scorso 11 maggio, è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità area Tpl), scaduto il 31 dicembre 2017 e che interessa circa 120mila lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale.

Ecco dunque, le regioni e le città coinvolte nella protesta locale dei mezzi di trasporto: