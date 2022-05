Sciopero scuola 30 maggio 2022, le motivazioni della protesta proclamata dai sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams.

I sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams hanno proclamato uno sciopero generale della scuola, fissato nella giornata di lunedì 30 maggio 2022.

La protesta è stata organizzata nel momento in cui il Governo italiano e il Ministero dell’Istruzione non hanno dato alcun tipo di risposta in merito alle richieste di modifica del DL 36 avanzate dalle organizzazioni sindacali. Nello specifico, il DL 36 riguarda la formazione e il reclutamento del corpo docenti recentemente approvato dall’esecutivo.

A proposito dello sciopero della scuola del 30 maggio 2022, Francesco Sinopoli, Ivana Barbacci, Pino Turi, Elvira Serafini, Rino Di Meglio hanno diramato una nota congiunta nella quale hanno riferito quanto segue: “La rigidità del ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, non escluso lo sciopero degli scrutini, e di informazione capillare del personale della scuola”.

Le richieste dei sindacati al Governo e al Miur

Per quanto riguarda lo sciopero della scuola del 30 maggio 2022, le richieste elencate dai sindacati e riportate sugli appositi siti di riferimento risultano essere le seguenti: