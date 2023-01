Lo sciopero dei benzinai congelato, annunciato ieri per il 25 e il 26 gennaio, è stato congelato al termine dell’incontro tra il Governo e i rappresentanti dei sindacati di categoria dei distributori.

Al termine dell’incontro con il governo i sindacati hanno annunciato che lo sciopero dei benzinai è stato congelato

Al termine dell’incontro tra i sindacati rappresentativi dei distributori e il governo sul caro carburanti, i sindacati hanno annunciato che lo sciopero già proclamato per il 25 e 26 gennaio è stato congelato in vista del tavolo tecnico convocato per martedì prossimo, 17 gennaio.

I sindacati, infatti, hanno deciso di prendere tempo riservandosi di valutare ed esprimere un giudizio più completo sul decreto legge in attesa della sua pubblicazione sottolineando che c’è stata massima collaborazione. Inoltre, il tavolo sarà basato su tutti i temi emergenziali del settore.

“Apprezzato il chiarimento avuto con il Governo che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità”

“Apprezzato il chiarimento avuto con il Governo – affermano in una nota congiunta Faib, Fegica, Figisc/Anisa – che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l’aumento dei prezzi, né per le eventuali pretese speculazioni di cui si è parlato. Per quello che riguarda le organizzazioni dei Benzinai, le polemiche finiscono qui”.

I sindacati dei benzinai, che ieri avevano annunciato lo sciopero, spiegando che si apre “un percorso che può portare a rivalutare anche lo sciopero proclamato per fine mese, al momento congelato seppure con la riserva per una sua sospensione in funzione dell’esame del testo del decreto una volta emanato”.

“Ora – si legge ancora nella nota – è il momento di lavorare seriamente per restituire efficienza e piena legalità alla rete. Già nei prossimi giorni, le organizzazioni dei gestori si rendono disponibili ad affrontare i temi sul tavolo e a individuare strumenti anche normativi utile ad affrontare sia la contingenza che soprattutto la prospettiva”.

Leggi anche: “Governo incoerente e inadeguato”. Conte attacca la Meloni sul caro carburanti: “Non prendiamo in giro i cittadini. Il problema è serio”