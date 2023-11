Sciopero venerdì 17 novembre dei trasporti: chi aderisce, orari dello stop e fasce garantite

Sciopero venerdì 17 novembre: una giornata difficile per i pendolari e per chi si sposterà con i mezzi in tutta la giornata.

Sciopero venerdì 17 novembre: i mezzi di trasporto si fermano a causa dell’agitazione voluta dalle organizzazioni sindacali per circa 24 ore.

Sciopero venerdì 17 novembre dei trasporti: chi aderisce

Venerdì 17 novembre 2023 è stato annunciato sciopero generale dei trasporti in Italia. A proclamare lo sciopero sono stati i sindacati Cgil e Uil. Per 24 ore aderiscono alla protesta i treni (Trenord, Trenitalia, Italo), bus Autoguidovie, il settore aereo e il servizio del personale di Autostrade. Le organizzazione sindacali, come si può leggere sul sito della Cgil, chiedono l’aumento dei salari, migliori contratti e più diritti per lavoratori e lavoratrici, abbattimento del precariato, stop alle privatizzazioni nei settori della conoscenza, il blocco ai progetti di autonomia differenziate e “per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro alle generazioni più giovani”.

Gli orari dello stop e fasce garantite

Trenitalia si ferma dalla mezzanotte alle 21 di venerdì 17 novembre. Mentre le fasce di garanzia sono tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Si ferma anche Trenord negli stessi orari, mentre Italo si fermerà per 8 ore dalle 9 alle 17. Aderirà allo sciopero anche il personale di Ferrovie del Sud Est, con la cancellazione di treni e autobus durante tutta la giornata tranne dalle 5 alle 8 e dalle 12.30 alle 15.29. L’Atac di Roma si ferma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio.