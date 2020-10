Scontri Roma, una decina di fermati per i disordini di questa sera a Piazza del Popolo. Molotov e bombe carta contro cassonetti e auto della Polizia

Sono al momento 12 i manifestanti fermati questa sera a Roma in seguito ai nuovi scontri con la Polizia a Piazza del Popolo (leggi l’articolo) dove era in corso una manifestazione organizzata da Forza Nuova per protestare contro le nuove restrizioni anti-Covid. Al momento l’intera zona rimane presidiata dai reparti antisommossa delle forze dell’ordine con mezzi blindati e idranti. Presidiato anche il quartiere Prati, a ridosso di piazza del Popolo, dove i manifestanti, molti dei quali incappucciati, si erano diretti dopo essere stati respinti, con diverse cariche, dalla Polizia. Un elicottero della polizia continua a sorvolare la zona.