Scoperta una casa di riposo lager. Quattro arresti a Caltanissetta

Con l’accusa di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria ed abbandono di incapaci nei confronti di anziani ospiti di una casa di riposo, a Caltanissetta i carabinieri hanno arrestato (ai domiciliari) quattro residenti del posto, di cui tre appartenenti allo stesso nucleo familiare.

L’indagine, partita nel giugno del 2023, avrebbe rilevato una conduzione illecita dell’attività assistenziale agli anziani ospiti della casa di riposo, i quali quotidianamente sarebbero stati abbandonati, anche per diverse ore, nonostante le loro richieste di cura, e posti in una situazione di grave pericolo per la loro incolumità personale, senza adeguata assistenza – soprattutto notturna – all’interno della struttura.

Filmati dai Carabinieri anziani abbandonati in letti trasformati in vere e proprie gabbie

L’attività investigativa avrebbe anche accertato a carico di uno degli indagati una serie di comportamenti che integrerebbero la fattispecie di reato del sequestro di persona: avrebbe letteralmente rinchiuso – come fosse una gabbia – un anziano paziente nel suo posto letto utilizzando griglie di ferro, normalmente usate come barriere laterali, impedendogli di spostarsi durante la notte.

La casa di riposo sarebbe stata inoltre priva degli adeguati requisiti organizzativi e finanche igienico sanitari, in quanto connotata da servizi igienici mancanti di coperture, esiguità di appositi bagni per persone con disabilità e condizionatori non funzionanti. La struttura è stata sequestrata per i necessari accertamenti e per una ispezione igienico sanitaria.