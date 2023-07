Stai a vedere che qualcuno ancora credeva nel progetto eversivo di Avanguardia nazionale, l’organizzazione golpista di estrema destra attiva tra gli anni ’60 e la seconda metà degli anni ’70, visto che questa mattina la Procura di Caltanissetta ha arrestato Stefano Menicacci e Domenico Romeo per una vicenda molto delicata.

A loro vengono contestate le accuse di false informazioni a pubblico ministero aggravate dall’aver mentito in un procedimento per strage. Stando a quanto trapela, l’inchiesta nasce da alcune intercettazioni, in parte confluite in uno spin off dell’inchiesta, che avrebbero rivelato un progetto ispirato all’ideologia fascista, di cui gli interlocutori si definiscono seguaci, per la costituzione di un ‘Osservatorio’ delle attività della magistratura.

Quest’ultimo, secondo loro attivo e composto da diversi membri occulti, avrebbe il compito di controllare l’attività di pm e giudici, e di screditare i magistrati da loro ritenuti “non graditi”.

Scoperto un progetto eversivo sul modello di Avanguardia nazionale a Caltanissetta

“L’indagine che ha portato agli arresti domiciliari dell’avvocato Stefano Menicacci e di Domenico Romeo nasce nell’ambito delle nuove inchieste sulle stragi del ’92. In quel contesto intercettiamo una conversazione tra loro e la moglie di Stefano Delle Chiaie durante la quale Menicacci invitava i suoi interlocutori a negare che Delle Chiaie si fosse trovato in Sicilia nel periodo degli attentati”. A dirlo è il procuratore di Caltanissetta Salvo De Luca durante la conferenza stampa.

Lo stesso spiega anche che “addirittura a Romeo era stato dettato una sorta di decalogo a cui attenersi nel corso delle sommarie informazioni rese ai pm”.

Progetto eversivo, la vicenda collegata che coinvolge Tilgher

La vicenda che ha come protagonisti i due arrestati, si legge nel comunicato della Procura, “è in parte probatoriamente collegata alla scoperta della creazione di un Osservatorio nato per screditare i magistrati non graditi”.

Il riferimento è all’indagine parallela per la quale, questa mattina, sarebbero state perquisite anche le case di Adriano Tilgher, ex esponente di spicco di Avanguardia Nazionale e già condannato nel ’81 per riorganizzazione del partito fascista. Secondo quanto apprende l’Ansa i decreti emessi dalla Procura di Caltanissetta in questo secondo filone d’indagine riguarderebbero i reati di associazione a delinquere e di violazione della Iegge Anselmi sulle associazioni segrete.