Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nell’area dei Campi Flegrei

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nell’area dei Campi Flegrei alle 3.35 di questa notte. L’evento sismico, secondo quanto riferiscono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Protezione civile, si è verificato a una profondità di 3 chilometri ed è stato distintamente avvertita nei comuni dell’area, in particolare a Pozzuoli e Bacoli. La scossa di terremoto della scorsa notte è stata preceduta, nella serata di ieri, da altre due scosse: una di magnitudo 2.2 alle 22.49 e un’altra di magnitudo 2.0 alle 23.36.

Per consentire le verifiche sulla rete ferroviaria la circolazione dei treni da e per Napoli è stata sospesa in via precauzionale. Il primo treno Frecciarossa in partenza da Napoli Centrale e diretto a Milano delle 5.09, così come quelli successivi previsti, è rimasto a lungo in attesa di autorizzazione per lasciare lo scalo partenopeo. Numerosi i passeggeri che hanno atteso ai lati dei binari di poter salire sui convogli per raggiungere le rispettive destinazioni. Stop anche alla linea metropolitana gestita da Ferrovie dello Stato. Al momento della scossa delle 3,35 – si apprende da Ferrovie dello Stato – nessun convoglio era in movimento sulla tratta interessata dal sisma.

Protezione civile: “Al momento non sono stati segnalati danni”

“Dalle prime ore di ieri – fa sapere il Dipartimento della Protezione civile -, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Alle 3.35 di oggi è stata registrata una scossa di magnitudo 4.2. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni”.

Verifiche dei Vigili del fuoco a Pozzuoli e Bagnoli

“Scossa di terremoto Md 4.2 registrata dall’INGV alle 3:35 di stamani nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Al momento sono 5 gli interventi fatti dai vigili del fuoco tra Pozzuoli e Bagnoli per verifiche di stabilità di edifici, che non hanno dato luogo ad evacuazioni delle abitazioni” riferiscono i Vigili del Fuoco.