Scuola, assunzioni a tempo indeterminato per 62mila posti: l’annuncio del ministro Valditara

Scuola, assunzioni per 62mila persone a tempo indeterminato con l'annuncio e il via libera dal Governo per una notizia tanto attesa.

Scuola, assunzioni per 62mila persone che firmano così ufficialmente un contratto a tempo indeterminato. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha così reso pubblica la notizia che molti precari aspettavano con ansia.

Scuola, assunzioni a tempo indeterminato per 62mila posti

Il Governo ha ufficializzato assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2023-2024, di oltre 50mila docenti, di cui 18mila di sostegno, e altre figure scolastiche, per un totale di 62mila posti di lavoro su quelli “effettivamente vacanti e disponibili”. Una notizia attesa da alcuni mesi e così ottengono il contratto a tempo indeterminato “52 unità di personale educativo-PED; 50.807 unità di personale docente (di cui 32.784 su posto comune e 18.023 su sostegno); 419 unità di insegnanti di religione cattolica; 10.913 unità di personale assistenti tecnico ausiliari-ATA e 280 unità di dirigenti scolastici”.

L’annuncio del ministro Valditara

L’annuncio arriva dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che in una nota ufficiale ha parlato di “un significativo passaggio per il sistema nazionale d’istruzione e formazione, importante per la funzionalità della scuola italiana e per la riduzione del precariato”. Spiegando che alle oltre 50mila assunzioni di personale docente “aggiungeranno 30.000 posti per il prossimo concorso Pnrr, programmato per settembre, al fine di realizzare nei prossimi anni il target finale di 70mila”.

Leggi anche: Pioggia di querele, Urso dichiara guerra a Report