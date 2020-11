Scuola, Azzolina: “Lavoriamo affinché si chiuda presto questa parentesi. Bambini e adolescenti hanno diritto di vivere, scoprire e crescere insieme e devono tornare a farlo presto”

“Oggi celebriamo la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per ricordarci sempre che proteggere e tutelare i più piccoli è un dovere, oltre che una responsabilità collettiva”. E’ quanto ha scritto su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Annunziata. “La scuola – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – è il luogo per eccellenza dove trovano le risposte ai loro perché. La scuola è il posto dove bambini e ragazzi possono sentirsi al sicuro. Per loro, per la scuola che tanto amiamo e per tutto il nostro Paese, continuiamo a lavorare affinché si chiuda presto questa parentesi delicata che ci ha messo alla prova. Bambini e adolescenti hanno diritto di vivere, scoprire e crescere insieme, divertendosi, e devono tornare a farlo presto. Facciamo in modo che la loro luce splenda sempre. Per noi è un dono. Per loro un diritto”.