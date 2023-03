Sei passanti accoltellati a Milano, arrestato l’aggressore

Paura alla stazione centrale di Milano dove sei passanti, ieri sera, sono stati accoltellati da un giovane marocchino, poi arrestato dalla Polizia. L’aggressore, secondo quanto è stato riferito è un cittadino marocchino di 23 anni, irregolare, con un precedente del mese scorso per furto con strappo.

Passanti accoltellati alla stazione centrale di Milano. L’aggressore, arrestato dalla Polizia, è un marocchino irregolare di 23 anni

Oltre 300 assunzioni all’anno per tre anni, dal 2023 al 2025 compreso, fino a raggiungere un organico di 1.500 persone per garantire più sicurezza nelle stazioni italiane, sui treni e nelle aree ferroviarie. Era il mirabolante annuncio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, sparato a reti unificate ormai mesi fa, e rimasto sulla carta.

Dalle parole ai fatti, ieri a Milano, dunque, c’è stata una nuova ondata di violenza intorno alla stazione Centrale, dove sei passanti sono rimasti feriti, uno in modo grave, a seguito di due o forse tre rapine messe a segno da un giovane marocchino armato di coltello.

È l’ultimo flop di Salvini: del Piano sicurezza annunciato dal leader della Lega al solito non c’è traccia

Sulle prime sembrava che gli aggressori fossero due, ma la Polizia ha poi fermato chi ritiene che sia l’aggressore, che avrebbe agito da solo, in momenti e luoghi diversi in un’ora di punta. Il bilancio alla fine è di sei persone ferite, una delle quali medicata sul posto, mentre le altre cinque sono state trasportate in ospedale. Una è in condizioni gravi.

Si tratta di un 68enne in pericolo di vita e in osservazione. Si tratterebbe di un testimone intervenuto per difendere una ragazza rapinata mentre era in compagnia del fidanzato. “Sconvolgente notizia dalla mia Milano, dove la zona della Stazione Centrale si conferma a grave rischio: solo l’eroico intervento di alcuni cittadini ha evitato un bilancio ancora più drammatico”, ha commentato Salvini. Con buona pace dei suoi piani per la sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe.