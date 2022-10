Seul, una strage durante la festa di Halloween con oltre 100 mila persone ammassate: 151 morti e 82 feriti

Seul, una strage durante i festeggiamenti di Halloween ha avuto conseguenze terribili. Il bollettino sembra quello di guerra anche perché è in constante aggiornamento con persone ancora da indentificare. Le immagini che sono girate sul web lasciano senza parole.

Seul, una strage durante la festa di Halloween

A Seul nella sera del 29 ottobre 2022, si è consumata una tragedia inimmaginabile, soprattutto perché si è verificata durante una festa. Dopo le restrizioni, infatti, si celebravano i primi festeggiamenti in occasione di Halloween ma la situazione è letteralmente sfuggita di mano agli organizzatori e alle forze dell’ordine. Migliaia di persone si sono radunate nel quartiere di Itaewon, poi ad un certo punto qualcosa ha scatenato il panico tra la folla ammassata in strada. Le persone sono rimaste schiacciate senza via d’uscita e le scene che sono state diffuse sui social lasciano davvero sgomento. Secondo un funzionario dei vigili del fuoco ha sostenuto che una grande folla si era accalcata in uno stretto vicolo vicino all’hotel Hamilton perché era stata avvistata una celebrità.

Il presidente sudcoreano Yoon ha parlato subito di un “disastro che non doveva accadere”. Poi, Yoon si è rivolto alla nazione in diretta dall’ufficio presidenziale: “La cosa più importante è determinare la causa dell’incidente e prevenire eventi simili”, ha detto il presidente. “Indagheremo a fondo sulla causa”. “Il governo darà la massima priorità agli affari amministrativi nelle misure di recupero e follow-up”.

Oltre 100 mila persone ammassate: 151 morti e 82 feriti

Il bilancio è purtroppo terribile ed a quanto risulta soltanto provvisorio: 151 morti e 82 feriti. Tra le vittime, si contano al momento 97 ragazze e 54 ragazzi (tutti con meno di 30 anni), anche 19 stranieri(in particolare da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia).

Le testimonianze di chi si è salvato sono davvero scioccanti: “Le persone hanno continuato a spingere ed altre sono state schiacciate”, ha raccontato chi è riuscito a salvarsi, descrivendo una scena da incubo. “Le persone schiacciate sotto la folla piangevano e ho pensato che sarei stato schiacciato a morte anche io, respirando attraverso un buco e chiedendo aiuto”.

Come riporta la BBC, alcuni testimoni evidenziano come già ore prima dell’incidente, avvenuto alle 22 locali, la situazione stesse rapidamente degenerando. “Era molto chiaro che c’erano tante persone qui, probabilmente il numero maggior che abbia mai visto a Itaewon e la folla si stava radunando sempre di più. Verso le 22:00 era chiaro che c’erano troppe persone, eravamo così schiacciati sul marciapiede al punto che abbiamo dovuto riversarci sulla strada dove c’erano delle auto”, ha riportato Raphael Rashid, che era lì sul posto

