Silicon Valley Bank, fallimento e chiusura: quali sono le conseguenze per l’economia europea

Silicon Valley Bank è fallita e questo sta generando preoccupazioni nei mercati e nell’economia di tutto il mondo, a partire da quella europea. Tuttavia, sia il presidente americano Biden e il commissario europeo all’Economia Gentiloni hanno rassicurato sulle conseguenze.

Silicon Valley Bank, fallimento e chiusura

La famosa Silicon Valley Bank ha dichiarato fallimento: l’istituto di credito californiano specializzato nei depositi di aziende hi-tech si trova al centro di speculazioni. Tuttavia, il presidente Biden ha rassicurato: “Gli americani possono stare tranquilli: i loro depositi sono al sicuro”.

Un’analisi di Jp Morgan fa sapere che alcuni istituti stanno perdendo molto in Borsa. Ci sono Citizens Financial Group, PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorporation e Comerica. C’è anche First Republic Bank, che dopo il tonfo di lunedì oggi sta invece facendo segnare un grande rimbalzo a Wall Street.

Quali sono le conseguenze per l’economia europea

C’è chi è sicuro di possibile conseguenze per l’economia europea. Sulla crisi della SVB è intervenuto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, che ha chiarito: “Non credo che ci sia un reale rischio di contagio in Europa, al momento”. Eppure, le Borse mondiali (e a maggior ragione le europee, segnatamente Milano) sono in rosso.

“Quello che è successo negli ultimi giorni è che ancora una volta ci si è resi conto che, soprattutto quando si tratta di grossi round [di investimenti, nda] non ci sono molti veri grandi fondi in grado di ricoprire un ruolo importante– commenta Rinke Zonneveld, amministratore delegato di Invest Nl, una società di investimenti dei Paesi Bassi sostenuta dal governo –. Dipendiamo dai soldi degli Stati Uniti“.

