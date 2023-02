Scuola e sindacati scendono in piazza a Firenze sabato 4 marzo per dire no alla violenza squadrista: il corteo e gli interventi in programma.

No alla violenza squadrista: i sindacati Cgil, Cisl e Uil e le RSU delle scuole del capoluogo toscano scendono in piazza a Firenze il 4 marzo per protestare contro l’aggressione davanti al liceo Michelangiolo.

Sindacati in piazza a Firenze il 4 marzo per protestare contro la violenza squadrista nelle scuole

Il mondo della scuola è in fermento dopo le aggressioni squadriste che si sono consumate dinanzi ad alcuni licei di Firenze. L’ultimo episodio di violenza risale alla mattinata di sabato 18 febbraio in corrispondenza dell’ingresso del liceo Michelangiolo. Di conseguenza, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una manifestazione che si terrà il prossimo 4 marzo a Firenze “per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l’affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e per quanti a diverso titolo vi agiscono”.

Presentando l’iniziativa, dicono Francesco Sinopoli (FLC CGIL), Ivana Barbacci (CISL Scuola) e Giuseppe D’Aprile(UIL Scuola RUA) hanno dichiarato: “Crediamo che i gravissimi fatti accaduti davanti al liceo Michelangiolo non possano rimanere senza una risposta ferma e chiara che intendiamo dare facendo nostre le parole del Presidente Mattarella, che ci ha ricordato quanto sia importante affermare modelli di vita che si contrappongano a quelli improntati a violenza, prepotenza, sopraffazione. È in questo modo che si pongono le basi per una democrazia fondata sulla civile convivenza. Il ruolo svolto dalla scuola è in questo senso fondamentale, per questo la violenza esercitata davanti alle sue porte è ancor più inaccettabile e pericolosa”.

I sindacati, inoltre, hanno ribadito anche la loro ferma condanna per le gravi minacce rivolte al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al quale hanno espresso la propria solidarietà.

Il corteo in piazza Santa Croce e gli interventi in programma

La manifestazione del 4 marzo raccoglie di fatto l’appello lanciato nei giorni scorsi dalle RSU di tutte le scuole della provincia di Firenze. “Noi crediamo nel valore della Scuola Statale di questa Repubblica e, poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un male silenzioso che mina alle fondamenta la democrazia, vogliamo reagire e chiediamo alle organizzazioni sindacali e a tutte le realtà democratiche e antifasciste di questa città e di questo Paese di schierarsi al nostro fianco”, si legge nel documento redatto dalle RSU fiorentine.

La protesta indetta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil di Firenze e dalle federazioni nazionali della scuola prevede un corteoche si dirigerà in piazza Santa Croce alle 15:00 di sabato 4 marzo. Sul palco, verrà dato spazio a rappresentatni eletti nelle RSU degli istituti scolastici del capoluogo toscano. Interverranno, poi, anche membri della società civile e di associazioni che hanno confermato la loro partecipazione come Arci, Anpi e Acli. Sul palco, sarà presente con un suo discorso anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

