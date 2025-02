Gli Stati Uniti hanno condotto un raid in Siria nel quale è stato ucciso un leader del ramo siriano di al-Qaeda, Hurras al-Din, che aveva recentemente annunciato il suo scioglimento. Lo ha riferito il Comando Centrale delle forze armate statunitensi per il Medio Oriente (Centcom) su X, spiegando di aver “preso di mira e ucciso” nel nord-ovest della Siria “un alto funzionario responsabile delle finanze e della logistica dell’organizzazione terroristica Hurras al-Din (HaD), affiliata ad al-Qaida”.

L’identità del leader jihadista non è stata specificata. Gli Stati Uniti, le cui truppe sono dispiegate in Siria nell’ambito di una coalizione internazionale istituita nel 2014 per combattere i jihadisti dello Stato Islamico, effettuano regolarmente attacchi nel Paese. A fine gennaio, l’esercito statunitense aveva annunciato di aver ucciso “Muhammad Salah al-Za’bir, alto funzionario” della stessa organizzazione.

Il piccolo gruppo jihadista Hurras al-Din, ramo siriano di al-Qaeda, ha annunciato il proprio scioglimento alla fine di gennaio, spiegando di aver preso questa decisione in seguito alla caduta del regime di Bashar al-Assad. Il gruppo è inserito nella lista delle “organizzazioni terroristiche” degli Stati Uniti.

Una coalizione di ribelli guidata dal gruppo integralista islamico Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ha preso il potere a Damasco dopo aver rovesciato Bashar al-Assad l’8 dicembre. Le nuove autorità siriane hanno annunciato l’intenzione di sciogliere tutti i gruppi armati. Hurras al-Din, che comprendeva jihadisti stranieri, era basato nelle aree montuose della Siria nord-occidentale.