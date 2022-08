Soldati cinesi in Russia, al via le esercitazioni militari in Siberia

Soldati cinesi in Russia: il ministero della Difesa di Pechino ha annunciato l'imminente inizio delle esercitazioni militari Vostok-2022.

Soldati cinesi in Russia: il Ministero della Difesa di Pechino ha annunciato che i soldati dell’esercito nazionale prenderanno parte alle esercitazioni militari “Vostok-2022” che si svolgeranno nel distretto militare orientale della Federazione russa.

Soldati cinesi in Russia, la nota del Ministero della Difesa di Pechino

I soldati cinesi sono pronti a partire per la Russia. Lo ha rivelato il Ministero della Difesa di Pechino tramite la diffusione di una nota. I militari saranno impegnati in esercitazioni militari congiunte a cui prenderanno parte anche squadroni afferenti agli eserciti di altri Paesi come la Bielorussia, l’India, e il Tagikistan. Presenti anche soldati provenienti dalla Mongolia.

Nell’annunciare la notizia, il Ministero della Difesa di Pechino ha precisato che la partecipazione alle manovre militari “non è collegata all’attuale situazione regionale e internazionale”.

Secondo quanto riportato nella nota, le esercitazioni si svolgeranno nel solco di un accordo di cooperazione bilateralesottoscritto dagli Stati che prenderanno parte all’iniziativa. Non è la prima volta, del resto, che i militari cinesi hanno partecipato a manovre militari organizzate dai russi. Le ultime esercitazioni organizzate da Mosca risalgono al 2018. In questa circostanza, la Cina ha inviato 3.200 unità di fanteria, più di 900 mezzi militari e 30 tra caccia ed elicotteri. Poco prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino, inoltre, Xi Jinping e Vladimir Putin avevano annunciato di voler dare vita a una collaborazione “senza confini” tra i rispettivi Paesi.

Al via le esercitazioni militari Volstok-2022 in Siberia

Le esercitazioni militari in Russia, come riportato dall’agenzia di stampa Interfax, si terranno nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 5 settembre. In merito alle imminenti operazioni belliche, il Ministero della Difesa di Pechino ha sottolineato che l’obiettivo della Cina “è approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei Paese partecipanti, migliorare il livello di collaborazione strategica e rafforzare la capacità di rispondere a varie minacce alla sicurezza”.

Le esercitazioni sono state battezzate con il nome “Vostok-2022”, che in russo significa “Oriente”, e si svolgeranno nel distretto militare orientale della Russia, che comprende parte della Siberia e il suo quartier generale a Khabarovsk, nei pressi del confine con la Cina.