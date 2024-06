Sondaggi elettorali, dopo le europee crescono solo Avs e Forza Italia

I primi sondaggi dopo le europee sorridono soltanto a Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. In calo tutti gli altri grandi partiti.

Le elezioni europee hanno premiato Fratelli d’Italia e Pd. Ma anche Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. Anzi, soprattutto questi ultimi due che ora, qualche giorno dopo il voto, continuano a crescere nei sondaggi. L’ultima rilevazione di Swg per La7 mostra i maggiori partiti in leggero calo e la salita di Fi e Avs.

Il confronto è quello proprio rispetto alle europee dell’8 e 9 giugno. In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, ma il partito di Giorgia Meloni è in leggero calo dello 0,2% al 28,6%. Discorso simile per il Pd che scende dello 0,3% al 23,8%.

Sondaggi elettorali, cosa cambia dopo le europee

Il calo, sempre in percentuale, è molto simile anche per la Lega (-0,2% all’8,8%) e il Movimento 5 Stelle (-0,3% al 9,7%). L’altro dato di rilievo riguarda Forza Italia: confermato il sorpasso del partito guidato da Antonio Tajani sul Carroccio di Matteo Salvini. Gli azzurri guadagnano lo 0,4%, scorporando il dato di Noi Moderati, e oggi si attestano al 9%, Tradotto: anche da soli superano la Lega.

C’è poi l’ascesa di Alleanza Verdi-Sinistra che guadagna un ulteriore 0,2% rispetto al già sorprendente risultato delle europee: oggi le forze guidate da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si attestano al 6,9%. Guadagnano qualcosa, invece, i partiti minori: Azione è al 3,6% (+0,3%), Pace Terra Dignità al 2,3%, +Europa al 2,1% e Italia Viva all’1,8%. Cresce (dello 0,4%) anche Noi Moderati all’1%.