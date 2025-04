Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia sopra il 30%: il partito di Meloni torna a crescere e la Lega scavalca Fi

Le ultime due settimane non hanno rivoluzionato più di tanto lo scenario politico, almeno stando ai sondaggi. Complice l’attenzione – non solo mediatica – spostata in gran parte sulla morte di Papa Francesco e sul prossimo conclave, non variano più di tanto le posizioni dei partiti nell’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, che arriva a due settimane di distanza dall’ultima (di mezzo c’era stata la Pasqua).

L’unico partito a beneficiare realmente dell’ultimo aggiornamento dei sondaggi è Fratelli d’Italia, che torna abbondantemente sopra il 30% e con un vantaggio superiore agli otto punti rispetto al Pd. Poche le variazioni tra le altre forze politiche, le cui oscillazioni sono molto contenute. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice l’ultima rilevazione per il TgLa7.

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in crescita, fermi gli altri

Il partito che cresce maggiormente è quindi Fratelli d’Italia, che consolida il suo primato con un aumento dello 0,3% e un dato che oggi si attesta al 30,3%. Stabile, al 22% dei consensi, il Partito Democratico, mentre è minimo (-0,1%) il calo del Movimento 5 Stelle, ora al 12,4%.

Nel centrodestra arriva il sorpasso della Lega su Forza Italia: il Carroccio si attesta all’8,8% (+0,1%) e gli azzurri (perdendo lo 0,1%) si fermano all’8,7%. In calo dello 0,2% Verdi e Sinistra, oggi al 6,2% dei voti. Stessa flessione registrata da Azione che ora è al 3,4% dei voti. Italia Viva è invece stabile al 2,7%, mentre +Europa cede lo 0,2% e si ferma all’1,7%. In crescita di 0,2 punti percentuali troviamo invece Noi Moderati, ora all’1%.