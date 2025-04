Sondaggi politici, continua la crisi del Pd: i dem in calo mentre Conte scavalca Schlein nella fiducia tra i leader

La crisi del Pd nei sondaggi continua. Il partito di Elly Schlein arranca anche nell’ultima settimana ed è quello che perde più consensi. Così anche la sua segretaria, nell’indice di gradimento personale, viene scavalcata ora dal presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ora primo per fiducia personale nell’opposizione.

L’ultimo sondaggio di Tecnè per l’agenzia Dire mostra come il Pd abbia perso 0,3 punti percentuali in sette giorni, attestandosi al di sotto del 22% e sul peggior risultato registrato nel 2025. Ora i dem sono a oltre otto punti di distanza da Fratelli d’Italia.

Sondaggi elettorali, il Pd in crisi

Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 30% dei consensi, aumentando il suo vantaggio sul Pd, ora in calo al 21,7%. Stabile al terzo posto il Movimento 5 Stelle, al 12%. La rilevazione di Tecnè sorride più di tanti altri sondaggi a Forza Italia, con un dato che si attesta all’11,5%. La Lega si trova poi all’8,3%, nettamente davanti ad Alleanza Verdi-Sinistra ora al 5,8%. Andando avanti, abbiamo Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,2% e +Europa che registra un 1,7% di consensi.

La fiducia nei leader e nel governo

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, la principale novità riguarda il terzo gradino del podio, con Conte che scavalca Schlein. Meloni è sempre in testa con il 46,4% di voti positivi, seguita da Antonio Tajani al 39,6%. Terzo posto, come detto, per Giuseppe Conte al 30,4%, seguito da Elly Schlein al 29,8%.

Matteo Salvini si attesta invece al 26,4% dei consensi, seguito da Emma Bonino al 20%, Carlo Calenda al 19,5% e la coppia Angelo Bonelli-Nicola Fratoianni, entrambi al 15,8%. A chiudere questa speciale graduatoria troviamo Matteo Renzi con solo il 14% di giudizi positivi.

Per quanto riguarda il governo, resta maggioritaria la fetta di italiani che non si fida dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Ha fiducia, infatti, il 42,5% degli intervistati, mentre non ha fiducia il 50%. Non si esprime, invece, il restante 7,5%.