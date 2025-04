Sondaggi, nella Supermedia crolla il Pd: balzo in avanti di Avs e M5s

La tendenza è univoca: cala, e non di poco, il Pd, mentre crescono Avs e soprattutto il Movimento 5 Stelle. Gli ultimi sondaggi, fotografati dalla Supermedia di YouTrend per Agi, riguardano la settimana pasquale, con meno rilevazioni effettuate nei giorni delle feste, ma con segnali abbastanza chiari.

Pochi i movimenti nel centrodestra, con tutti i partiti di maggioranza in leggerissimo guadagno. Diverse la situazione tra le opposizioni, con il tracollo del Pd e la crescita sia dei 5 Stelle che di Alleanza Verdi-Sinistra. Vediamo cosa emerge dall’ultima Supermedia.

Sondaggi elettorali, crolla il Pd mentre salgono M5s e Avs

Il paragone della Supermedia, come di consueto, è rispetto al dato di due settimane fa. Entrando nel dettaglio, non viene intaccato il primato di Fratelli d’Italia, in testa con il 29,5% dei consensi e in crescita dello 0,1%. Insegue il Pd, che si attesta al 21,8% dopo aver però perso 0,6 punti percentuali nelle ultime due settimane.

La crescita maggiore la fa invece registrare il Movimento 5 Stelle, ora al 12,5% dopo aver guadagnato mezzo punto percentuale. Lieve crescita – in entrambi i casi dello 0,1% – sia per Forza Italia al 9,6% che per la Lega all’8,7%. Cresce di più invece l’Alleanza Verdi-Sinistra: +0,3% negli ultimi 14 giorni e dato che ora si attesta al 6,3%. Azione (-0,1%) raggiunge il 3,4%, Italia Viva il 2,3% e +Europa l’1,9%.

Il dato delle coalizioni nell’ultima Supermedia

Per quanto riguarda invece i dati delle coalizioni, considerate così come si sono presentate alle elezioni politiche del settembre 2022, in testa troviamo il centrodestra con il 48,7% e una crescita dello 0,3%. In calo, invece, il centrosinistra, ora al 30,1% dopo aver perso 0,2 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,5% (+0,5%), mentre il Terzo Polo perde lo 0,2% e si ferma al 5,7%.