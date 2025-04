Sondaggi politici, cresce Fratelli d’Italia ma è boom dei 5 Stelle mentre continua il momento nero del Pd

Chi può brindare è Giuseppe Conte, ma anche Giorgia Meloni ha di che festeggiare. Gli ultimi sondaggi, in particolare la rilevazione dell’istituto Noto per Porta a Porta, evidenzia che a crescere di più nell’ultimo mese sono stati proprio il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. Nuovo calo, invece, per il Pd che in questo periodo continua ad arrancare e vede aumentare il distacco dal primo posto. In flessione pure Lega e orza Italia

Sondaggi elettorali, guadagnano solo Fdi e M5s

Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione del 27 marzo e si attesta al 31% dei consensi, un dato da record per il partito di Giorgia Meloni che in questo sondaggio sembra non subire contraccolpi dagli ultimi sviluppi sulla scena politica italiana e internazionale. Complice, forse, anche il racconto entusiastico dei media italiani del viaggio di Meloni negli Usa da Donald Trump, nonostante risultati per l’Italia pari a zero.

All’opposto è in flessione il Pd, che perde mezzo punto percentuale e ora ha il 22% dei voti. A nove punti di distanza da Fratelli d’Italia. Si riavvicina, anche se restando ancora lontano, il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte guadagna un punto percentuale e si attesta al 13% dei consensi.

Restano distanziati i partiti di centrodestra, con un calo di mezzo punto percentuale sia per la Lega che per Forza Italia: il Carroccio si ferma così al 9%, ma resta davanti agli azzurri di Antonio Tajani, ora all’8,5%. Stabile al 5,5% Alleanza Verdi-Sinistra. Pochi movimenti anche più indietro, con Azione stabile al 3%, Italia Viva al 2,5% e +Europa al 2%.