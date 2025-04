Sondaggi politici, male Fratelli d’Italia e crolla il Pd: risalgono M5s, Lega e Forza Italia

Calo di Fratelli d'Italia e crollo del Pd negli ultimi sondaggi di Euromedia Research. In crescita 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Avs.

Da una parte il calo di Fratelli d’Italia e Pd, che restano comunque primo e secondo partito nei sondaggi. Dall’altra la crescita di Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta evidenzia come nell’ultimo mese le indicazioni di voto degli italiani siano nettamente cambiate, pur non variando le posizioni dei partiti.

Partiamo dalle coalizioni: il centrodestra guadagna lo 0,2% e raggiunge il 49,5%. Nettamente staccato il centrosinistra, che perde lo 0,7% e si ferma al 30,3%. In caso di campo largo, invece, si arriverebbe al 44,9%. Un dato che potrebbe aumentare al 48,5% in caso di campo larghissimo con al suo interno anche Azione.

Sondaggi elettorali, netto calo per Fdi e Pd

Fratelli d’Italia, rispetto all’ultima rilevazione del 17 marzo, perde lo 0,4% ma resta saldamente in testa con il 29,6%. Scendendo, quindi, al di sotto della soglia del 30%. Molto peggio va al Pd di Elly Schlein, che perde lo 0,9% e si attesta al 22,5%, rimanendo quindi nettamente staccato dal partito di Giorgia Meloni.

Leggera crescita per il Movimento 5 Stelle: la dura posizione contro il riarmo sembra pagare, con un aumento dello 0,1% dei consensi e un dato oggi al 12%. A salire sono anche i due partiti della coalizione di destra: la Lega raggiunge il 9,5% con una crescita dello 0,2%, anche in questo caso trainata dalle posizioni anti-riarmo e dal recente congresso; Forza Italia guadagna ancor di più (+0,3%) e si attesta al 9,4%, restando quindi in questa rilevazione al di sotto del Carroccio.

In salita troviamo – sempre dello 0,3% – anche Alleanza Verdi-Sinistra, oggi al 6,1%. Sostanzialmente stabile Italia Viva al 2,6% (+0,1%), mentre a guadagna consensi – soprattutto grazie al recente congresso – è Azione: il partito di Carlo Calenda è quello che cresce di più rispetto a marzo (+0,8%), attestandosi al 3,6%. Lieve calo (-0,1%) per +Europa all’1,7%.