Sondaggi elettorali, in crescita Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle

Gli equilibri non cambiano, ma qualcosa inizia a muoversi negli ultimi sondaggi elettorali. In particolare, la rilevazione effettuata dal Swg per il TgLa7 di lunedì 15 luglio evidenzia una leggera crescita per Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle, mentre si registra un piccolo calo per il Pd.

Di conseguenza, si va ad ampliare la forbice tra il primo e il secondo partito, mentre i 5 Stelle restano comunque terzi ma nettamente staccati dagli altri due e, a loro volta, con un buon vantaggio sugli altri partiti di centrodestra.

Sondaggi elettorali, crescono Fdi e M5s

L’ultimo sondaggio di Swg conferma il primato di Fratelli d’Italia, che si avvicina alla soglia del 30%. Per il partito di Giorgia Meloni si registra una crescita dello 0,4% rispetto alla settimana precedente e un dato che si attesta al 29,6%. Secondo partito è sempre il Pd, che però perde lo 0,3% in sette giorni e si ferma al 23%, ora ben oltre i sei punti di distanza da Fratelli d’Italia.

Terzo posto per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che raggiunge il 10,8%, in crescita dello 0,2%. Stesso incremento registrato anche da Forza Italia, che ora si attesta all’8,7%. Il partito guidato da Antonio Tajani stacca la Lega che si ferma all’8,4%, stabile rispetto alla settimana precedente. Così come è stabile l’Alleanza Verdi-Sinistra al 7%.

Più indietro troviamo Azione al 3,5% (+0,1%), Italia Viva al 2,2% (+0,1%) e +Europa all’1,8% (-0,1%). Infine, all’1,5% c’è Pace Terra Dignità e all’1% appaiati ci sono Noi Moderati e Sud Chiama Nord.