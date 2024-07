Sondaggi elettorali, sempre meno fiducia in Meloni: giudizio negativo da quasi il 60% degli italiani

La luna di miele di Giorgia Meloni è ormai ampiamente finita, anche se Fratelli d’Italia resta il primo partito in Italia. Gli ultimi sondaggi elettorali confermano un trend ormai evidente da mesi e che non cambia più di tanto le carte in tavola dopo le elezioni europee. Da una parte c’è il primato, con un margine ancora ampio, del partito della presidente del Consiglio. Dall’altra, però, c’è un gradimento in calo per il suo operato.

La rilevazione di Termometro Politico evidenzia questi due aspetti, apparentemente in contrasto tra loro, ma che sembrano indicare anche un minor gradimento verso la presidente del Consiglio da parte degli elettori degli altri partiti di maggioranza.

Sondaggi, gli italiani non si fidano di Meloni

Il primo dato è quello sulla fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Alla domanda “ha fiducia nella presidente del Consiglio” risponde “molto” il 24,3% degli intervistati e “abbastanza” il 16,9%. Per un totale di giudizi positivi pari al 41,2%: un dato ancora alto ma ben al di sotto della maggioranza.

A rispondere “poco” in merito alla fiducia nella presidente del Consiglio è l’11,7% del campione. Ma molto più alta è la percentuale di chi risponde “per nulla”, addirittura al 46,6%. Siamo vicinissimi alla maggioranza assoluta. Il totale dei pareri negativi è quindi del 58,3%.

Le intenzioni di voto

Nonostante questi dati, comunque, Fratelli d’Italia resta il primo partito nelle intenzioni di voto con il 29,3% dei consensi. Seguito a circa cinque punti di distanza dal Pd, che si attesta al 24,2%. Molto più indietro Forza Italia e Noi Moderati con il 9,6%, seguiti dal Movimento 5 Stelle al 9,5%. La Lega di Matteo Salvini si ferma all’8,9% mentre continua la sua scalata Alleanza Verdi-Sinistra che raggiunge il 7,1%.

Più indietro le forze che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4% alle europee: Azione è al 3,3%, Pace Terra Dignità al 2%, Italia Viva all’1,9%, PiùEuropa all’1,5% e Libertà allo 0,9%.