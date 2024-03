Sondaggi elettorali: in crescita M5s e Lega, sopra la soglia di sbarramento delle europee Avs e Azione

Da una parte quasi tutti i grandi partiti in crescita, dall’altra diverse liste che sono intorno alla soglia di sbarramento del 4% prevista per le elezioni europee: sono questi i due principali elementi degli ultimi sondaggi elettorali e della rilevazione effettuata da Swg per il TgLa7.

Il primato di Fratelli d’Italia non è in discussione, anche se Pd, Movimento 5 Stelle e pure la Lega sono in risalita. Per quanto riguarda la soglia di sbarramento delle europee, al momento la riuscirebbero a superare Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, ma non Italia Viva e +Europa.

Sondaggi elettorali, i big in crescita

Il sondaggio sorride a Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia torna a crescere dello 0,2% e si attesta al 27%, un dato superiore a quello delle politiche, ovvero l’obiettivo fissato per le europee dalla presidente del Consiglio. Sale anche il Pd, ma soltanto dello 0,1%: ora è al 19,9%. Maggiore invece è la crescita del Movimento 5 Stelle, che recupera lo 0,3% e si attesta al 15,6%, riavvicinandosi leggermente al partito di Elly Schlein. Segnali di ripresa anche per la Lega, che con lo 0,3% in più tocca quota 8,3%. Staccando nuovamente Forza Italia (-0,1%) al 7,7%.

Chi può superare la soglia di sbarramento alle elezioni europee

Un’altra partita è invece quella dei partiti che si attestano intorno alla soglia del 4%, quella da raggiungere per entrare all’Europarlamento alle elezioni di giugno. Al momento lo sbarramento verrebbe superato da Alleanza Verdi Sinistra (al 4,1%, seppur in lieve calo) e da Azione (anche in questo caso in calo, dello 0,3%) oggi al 4%.

In leggera crescita troviamo Italia Viva (+0,2%, ma il suo 3,4% non sarebbe sufficiente per entrare all’Europarlamento. Diverso potrebbe essere il discorso in caso di alleanza con +Europa, oggi al 2,8% (in calo dello 0,1%). Nel sondaggio fa il suo debutto anche Pace terra e dignità di Michele Santoro: si attesta all’1,6%.