Sondaggi elettorali, la Costituente premia il Movimento 5 Stelle: è il partito che cresce di più

Nonostante le continue tensioni, o forse sarebbe meglio dire la resa dei conti, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, l’assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle inizia a dare i suoi frutti dal punto di vista dei sondaggi elettorali. Nell’ultima settimana, infatti, sono proprio i pentastellati a guadagnare più di chiunque altro nella rilevazione di Swg per il TgLa7.

In calo, invece, i due principali partiti: sia Fratelli d’Italia che il Pd perdono consensi. A crescere sono invece Lega e Forza Italia. Ma vediamo cosa dicono nel dettaglio gli ultimi sondaggi.

Sondaggi elettorali, M5S guadagna più di tutti gli altri dopo la Costituente

In testa c’è ancora Fratelli d’Italia con il 29,1%, anche se in flessione dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Cede invece lo 0,2% il Pd, che si attesta al 22,4%. Come detto, è il Movimento 5 Stelle a guadagnare più consensi a una settimana di distanza dalla Costituente: con mezzo punto percentuale in più raggiunge l’11,7%.

Leggera crescita anche per Forza Italia (+0,1% al 9%) e per la Lega (+0,2% all’8,9%). Fa invece registrare un calo minimo Verdi-Sinistra, scendendo al 6,7% (-0,1%). Tra gli altri partiti da segnalare un lieve incremento per Azione al 2,9% e da +Europa al 2% e Noi Moderati all’1,3%. In lieve calo, invece, Italia Viva al 2,5%.