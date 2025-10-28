Sondaggi elettorali, lo scontro tra Appendino e Conte affossa i 5 Stelle

I 5 Stelle pagano, nei sondaggi, lo scontro interno tra Appendino e Conte. In crescita invece Fratelli d'Italia, Forza Italia e Avs.

Il Movimento 5 Stelle paga, nei sondaggi, le tensioni interne degli ultimi giorni. La spaccatura che ha portato alle dimissioni della vicepresidente, Chiara Appendino, si fa sentire nella rilevazione di Swg per il TgLa7. E non basta neanche la conferma di Giuseppe Conte alla guida dei 5 Stelle per far recuperare i consensi persi.

Il Movimento è così il partito che perde più consensi nell’ultima settimana, ma non sorridono neanche il Pd e la Lega. Al contrario, chi guadagna ancora voti è Fratelli d’Italia, che ora si attesta al di sopra del 31%. In salita, oltre al partito di Giorgia Meloni, anche Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. Vediamo cosa dice il sondaggio Swg nel dettaglio.

Sondaggi politici, le intenzioni di voto: chi perde e chi guadagna più voti?

I partiti che guadagnano più voti nell’ultima settimana sono quindi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Verdi e Sinistra, ma anche Azione e Italia Viva: per tutti la crescita è dello 0,2%. Invece troviamo in affanno il Pd, ma ancor di più la Lega e il Movimento 5 Stelle. Queste le intenzioni di voto secondo la rilevazione per il TgLa7: