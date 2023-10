Sondaggi elettorali, l’unico a festeggiare è Salvini: la Lega in crescita, torna a sfiorare il 10%

Gli ultimi sondaggi elettorali non evidenziano particolari smottamenti: a guadagnare è solo la Lega di Matteo Salvini, che sfiora il 10%.

La Lega di Matteo Salvini si riavvicina al 10%, ma resta ancora lontanissima da Fratelli d’Italia e dal Pd, entrambi in flessione. Gli ultimi sondaggi elettorali fanno registrare anche un leggero calo del Movimento 5 Stelle, come emerge dalla Supermedia Agi/YouTrend.

I due dati da sottolineare sono proprio quelli riguardanti la Lega, che guadagna lo 0,6%, e il Movimento 5 Stelle, che perde oltre mezzo punto percentuale nelle ultime due settimane. Minime, invece, le altre oscillazioni. Ecco cosa dice la media delle rilevazioni.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia in testa e Lega in crescita

Poco cambia in testa, con Fratelli d’Italia che perde lo 0,2% e si ferma al 28,7%. Con un netto vantaggio rispetto a tutti gli altri partiti, a partire dal Pd che è in lieve flessione (-0,1%) e non va oltre il 19,6%.

In calo anche il Movimento 5 Stelle a quota 16,1%, in discesa dello 0,6% nelle ultime settimane. Guadagna, invece, la Lega, che raggiunge il 9,8%, conquistando il miglior risultato dall’inizio della legislatura: la strategia di Matteo Salvini, in questi giorni, sembra pagare dal punto di vista elettorale.

Pochi movimenti più indietro, con Forza Italia al 7,2%, Azione al 3,6% (in calo dello 0,3%), Verdi-Sinistra al 3,5% e Italia Viva al 2,7%. Andando avanti, troviamo +Europa al 2,3% e Italexit all’1,8%, con Unione Popolare all’1,3%.

Quale coalizione vincerebbe le elezioni oggi

Per quanto riguarda i dati aggregati delle coalizioni, la situazione è sempre stabile, con il centrodestra che guadagna ancora qualcosa sul centrosinistra. La coalizione formata da Fdi, Lega e Fi oggi si attesta al 46,7% (mezzo punto percentuale di crescita), mentre il centrosinistra si ferma al 25,4%. Come visto, il Movimento 5 Stelle si attesta al 16,1%.