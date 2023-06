Sondaggi elettorali: Meloni saldamente in testa, Forza Italia regge per la ripartenza del dopo-Berlusconi

I sondaggi elettorali dell’ultima settimana non smuovono più di tanto la situazione tra i principali partiti. La scomparsa di Silvio Berlusconi sembra non aver ancora avuto effetti rilevanti sugli equilibri nei consensi espressi dai cittadini, anche se Forza Italia ha guadagnato qualcosa rispetto alla settimana precedente. La rilevazione effettuata da Swg per il TgLa7 conferma il primato di Fratelli d’Italia, nettamente davanti al Pd.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia saldamente primo partito

Non ci sono dubbi sul primato del partito di Giorgia Meloni che, pur scendendo dello 0,4% in una settimana, è in testa con il 28,7% dei consensi. Segue, molto staccato, il Pd di Elly Schlein, ora al 20,2% e in calo di 0,2 punti percentuali negli ultimi sette giorni. Sale dello 0,3% il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 16,4%. In leggero calo, invece, la Lega che fa registrare una discesa dello 0,2% all’8,8%.

I sondaggi per la nuova Forza Italia senza Berlusconi: azzurri in lieve crescita

Il sondaggio, pubblicato nella serata di lunedì 12 giugno, non dovrebbe aver risentito più di tanto dell’effetto della scomparsa di Berlusconi, se non in minima parte. Per il momento Forza Italia sale dello 0,3% e si attesta al 7,3%. In crescita troviamo anche Azione (+0,1%), al 3,9%. L’Alleanza Verdi-Sinistra scende dello 0,2% e si ferma al 3,4%, mentre Italia Viva è in salita dello 0,3% al 3%. Più indietro troviamo +Europa al 2,5% e Per l’Italia con Paragone al 2,2%. Nessun altro partito riesce a superare la soglia del 2% dei consensi.