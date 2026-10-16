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16/10/2026
16:14
Manovra legge elettorale campo largo Guerra in Ucraina gaza
Redazione

Sondaggi elettorali, si arresta la corsa di Futuro Nazionale mentre il centrodestra tallona il campo largo

Si arresta la crescita di Futuro Nazionale nei sondaggi, mentre il centrodestra guadagna consensi e tallona il campo largo.

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Sondaggi elettorali, si arresta la corsa di Futuro Nazionale mentre il centrodestra tallona il campo largo
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Due sono gli elementi di novità che emergono dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione di Eumetra per Piazza Pulita. Il primo riguarda Futuro Nazionale: il trend è ormai consolidato e il partito di Roberto Vannacci sembra aver arrestato la sua corsa. Difficile, secondo la rilevazione, pensare che possa tornare a crescere più di tanto.

L’altra novità riguarda la distanza tra campo largo e centrodestra, che è nettamente inferiore rispetto a solamente una settimana fa. Il motivo principale è l’ingresso nella coalizione guidata da Giorgia Meloni di Sud chiama Nord: il movimento di Cateno De Luca porta con sé un punto percentuale che permette al centrodestra di tallonare i progressisti.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia consolida il primato mentre la corsa di Vannacci si ferma

L’ultimo sondaggio di Eumetra per Piazza Pulita non modifica più di tanto gli equilibri tra i singoli partiti. In testa rimane Fratelli d’Italia, stabile al 27,5% e con un buon vantaggio sui diretti inseguitori del Pd, indietro di quasi sette punti e mezzo. Anche perché i dem continuano a perdere consensi: con due decimi di punto in meno nell’ultima settimana si fermano al 20,1%.

Consolida il terzo posto il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,1% e ora si attesta al 12,7%. Il Pd resta lontano, ma resta lontana anche Forza Italia, quarta forza in leggero calo (-0,1%) al 7,3%. Ma proprio il dato di Forza Italia è significativo perché ora gli azzurri sono alla pari con Futuro Nazionale, non tanto per merito loro quanto per l’arretramento del partito di Roberto Vannaci, che perde lo 0,3% e si ferma al 7,3%. Renato Mannheimer afferma che la sua sensazione è “che ci sia un nucleo di elettori di Vannacci che resteranno ma che più di tanto non salga”.

Stabile troviamo Verdi e Sinistra al 6,5% mentre la Lega torna a guadagnare qualcosa: con lo 0,1% si attesta al 5,8%. Stessa crescita registrata anche da Azione, attualmente al 3,3%, e da Italia Viva, al 2,3%. In lieve calo +Europa all’1,7% mentre è stabile Noi Moderati all’1,1%. Il sondaggio considera, per la prima volta in questa rilevazione, anche Sud chiama Nord, che ha annunciato l’alleanza con il centrodestra: al momento si attesta all’1%.

Campo largo in affanno, ora il centrodestra lo tallona

Per quanto riguarda le coalizioni, con l’ingresso di Sud chiama Nord il centrodestra riesce ad avvicinarsi al campo largo: il fronte progressista si attesta nei sondaggi al 43,3% mentre il centrodestra al 42,7%. Le due coalizioni, ora, sono praticamente pari con un “lieve vantaggio” del campo largo. Poi c’è Futuro Nazionale al 7,3% e Azione al 3,3%.

 

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