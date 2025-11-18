Sondaggi elettorali, sorpresa Avs: ha quasi raggiunto la Lega

Negli ultimi sondaggi Fratelli d'Italia allarga il vantaggio sul Pd, ma la sorpresa è Avs che guadagna consensi e si avvicina alla Lega.

La ripresa delle opposizioni nei sondaggi sembra già finita. Da una parte c’è il nuovo calo del Pd, che fatica a restare sopra il 22%, mentre dall’altra riprende quota Fratelli d’Italia, che raggiunge un risultato storico e sempre più alto, ora al 31,4% dei consensi. Sono queste le principali novità della rilevazione di Swg per il TgLa7.

Stabile il Movimento 5 Stelle, mentre nel centrodestra fanno fatica sia Forza Italia che la Lega. Nelle opposizioni l’unica nota positiva proviene da Alleanza Verdi-Sinistra, in crescita e ora vicinissima alla soglia del 7%. In recupero anche Azione.

Sondaggi politici, Avs avvicina la Lega

In testa, quindi, consolida il primato Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e raggiunge il 31,4%. Aumentando il suo vantaggio sul Pd, ora vicino ai dieci punti percentuali. I dem perdono due decimi di punto e si fermano al 22%. Stabile al 12,8% il Movimento 5 Stelle.

Nel centrodestra, Forza Italia resta davanti alla Lega: gli azzurri perdono lo 0,1% e si fermano all’8%, ma al Carroccio va peggio con una discesa di due decimi di punto e dato attuale al 7,8%. Avs, così, si avvicina, a meno di un punto di distanza: Verdi e Sinistra guadagnano due decimi di punto e raggiungono il 6,9%.

In crescita troviamo anche Azione: il partito di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e si attesta al 3,2%. Stabile Italia Viva al 2,5%, così come +Europa all’1,5%. Guadagna consensi, invece, Noi Moderati: con lo 0,2% in più si attesta all’1,3%.