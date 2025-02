Sondaggi elettorali, tonfo del centrodestra: in calo tutti i partiti della coalizione, male anche il Pd

Negli ultimi sondaggi tutto il centrodestra è in calo: perdono consensi Fdi, Fi e Lega ma anche il Pd. In crescita il Movimento 5 Stelle.

Il centrodestra è in calo, mentre gli ultimi sondaggi premiano solamente Movimento 5 Stelle e +Europa. Con la maggioranza a subire una flessione è anche il Pd. Partiamo dalla testa, secondo la Supermedia YouTrend/Agi: Fratelli d’Italia è in calo dopo il picco raggiunto due settimana fa e ora torna al di sotto del 30%.

Ancora peggio va al Pd, che perde più di mezzo punto percentuale. Bene, come detto, i 5 Stelle, la cui strategia – tra mozioni di sfiducia e attacchi alla maggioranza – sembra pagare a livello di consensi. Vediamo cosa dicono gli ultimi sondaggi.

Sondaggi, in calo il centrodestra e il Pd: cresce solo il M5s

In testa resta Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29,8%, anche se in calo dello 0,3% rispetto a due settimane fa. Scende dello 0,6% il Pd, ora al 23,1%. In crescita troviamo il Movimento 5 Stelle all’11,4%, con lo 0,4% in più nelle ultime due settimane.

Fatica il centrodestra, con Forza Italia che perde lo 0,1% al 9,2% e la Lega in calo dello 0,2% all’8,5%. Stabili Verdi-Sinistra al 6,2% e Azione al 2,7% mentre è in leggera salita Italia Viva al 2,6%, così come +Europa al 2%. Per quanto riguarda le coalizioni, troviamo il centrodestra al 48,6% (-0,7%) e il centrosinistra al 31,2%, in calo dello 0,5%. Poi il Movimento 5 Stelle all’11,4% e il Terzo Polo al 5,3%.