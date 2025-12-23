Sondaggi politici, bocciato il governo Meloni: giudizio negativo da due italiani su tre

Il consenso dei partiti di maggioranza rimane alto, ma il giudizio degli italiani sull’operato del governo è ben diverso. Quasi due italiani su tre bocciano infatti il governo Meloni, con il giudizio positivo solamente del 30% degli intervistati, stando agli ultimi sondaggi e, in particolare, alla rilevazione di YouTrend per SkyTg24.

Il dato contraddice, però, quello sui partiti, con Fratelli d’Italia che mantiene saldo il suo primato. D’altronde anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, resta la leader di partito con gradimento più alto. Dati che messi insieme fanno pensare che a mancare, in questo momento, sia un’alternativa valida al governo, che pur non convincendo continua ad avere la maggioranza dei consensi.

Sondaggi politici, gli italiani bocciano il governo Meloni

Secondo questo sondaggio, quindi, solamente il 30% degli italiani ha un giudizio positivo sull’operato del governo (con un aumento dell’1% rispetto alla precedente rilevazione). Cresce invece di due punti la percentuale di chi esprime un giudizio negativo, attualmente al 64%. Quasi un italiano su due, quindi, boccia l’esecutivo. Non sa, invece, il 6%.

Per quanto riguarda la fiducia nei leader, il primato è senza dubbio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, al 63%. Tutti i principali leader sono in crescita, con Giorgia Meloni al 34%, Giuseppe Conte al 28%, Elly Schlein e Antonio Tajani al 27%. Il primo a registrare un calo è invece Matteo Salvini, al 22%. E quasi raggiunto da Nicola Fratoianni al 20% e da Angelo Bonelli al 18%. Più indietro Carlo Calenda al 16% e Matteo Renzi al 12%.

Le intenzioni di voto

Per quanto riguarda i partiti, in testa rimane Fratelli d’Italia al 28,3% e in crescita dello 0,5%. Cresce, dello 0,7%, anche il Pd, ora al 22,8%. Perde quota il Movimento 5 Stelle (-0,7%) al 12,7%. Bene invece le altre forze di centrodestra, con Forza Italia all’8,3% (+0,6%) e la Lega all’8,1% (+0,3%). In calo Avs (-0,3%) ma comunque al 7,4%. Più indietro Azione al 3,3%, +Europa al 2%, Italia Viva all’1,7% e Noi Moderati allo 0,9%.

Sondaggi, i personaggi più rappresentativi del 2025

Il sondaggio prende in considerazione anche quelli che sono stati i personaggi più rappresentativi del 2025. Per quanto riguarda gli italiani, prevale il tennista Jannik Sinner (36%), davanti a Giorgia Meloni (25%), Sergio Mattarella (12%), Fabiola Gianotti (4%) e Lucio Corsi (3%).

A livello mondiale, invece, a prevalere è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, considerata la persona più rappresentativa dell’anno dal 30% degli intervistati. A seguire Papa Leone XIV al 17%, Zohran Mamdani al 10%, Maria Corina Machado al 6%, così come Volodymyr Zelensky.