Sondaggi politici, calo di Fratelli d’Italia dopo le regionali: il campo largo si avvicina alle destre

Dopo le elezioni regionali, torna ad aumentare il numero dei sondaggi realizzati dai vari istituti sulle intenzioni di voto. Sondaggi raccolti nella Supermedia di YouTrend per Agi, dalla quale emerge un calo di Fratelli d’Italia. La flessione del partito di Giorgia Meloni, viene spiegato, dipende anche dal ritorno di alcune rilevazioni che non erano state effettuate negli ultimi tempi.

Insomma, il calo di FdI viene dopo l’aumento delle scorse settimane. Un gioco a somma zero, per cui il partito di Meloni è sostanzialmente stabile. Resta comunque l’ultimo calo, che va di pari passo con la crescita del Pd e della Lega, mentre gli altri partiti sono abbastanza stabili. L’altra vera novità della Supermedia riguarda le coalizioni, con il vantaggio della maggioranza che si restringe rispetto al campo largo: considerando anche Italia Viva, oggi si attesta al 45,2%, a poco più di tre punti dal centrodestra.

Sondaggi elettorali, scende Fdi e cresce il Pd

Fratelli d’Italia torna al di sotto del 30%: il partito di Giorgia Meloni si ferma al 29,9% perdendo mezzo punto percentuale. A risalire è invece il Pd: +0,4% e dato attuale al 22,1%, sopra la soglia psicologica del 22% su cui il partito di Elly Schlein balla da mesi. In leggera crescita troviamo anche il Movimento 5 Stelle (+0,1%), ora al 12,5%.

Non cambiano gli equilibri nel centrodestra, anche se la Lega si riavvicina a Forza Italia. Gli azzurri perdono lo 0,1% e si fermano al 9%, mentre il Carroccio guadagna lo 0,3% e si attesta all’8,5%, con mezzo punto percentuale in meno degli alleati. Continua la crescita anche di Verdi/Sinistra, attualmente al 6,5% (+0,1%).

Poche novità anche tra gli altri partiti, quelli centristi. Azione perde lo 0,2% e si ferma al 3,1%, mentre resta stabile al 2,6% Italia Viva. Stabile anche +Europa all’1,6% mentre è in leggero calo Noi Moderati all’1% (-0,2%).

Centrodestra in calo, il campo largo si avvicina

Il primato del centrodestra non è in discussione, ma le distanze tra le due principali coalizioni si riducono nell’ultima Supermedia. La coalizione di governo raccoglie il 48,4% dei consensi, in calo dello 0,5%. Il centrosinistra guadagna invece la stessa percentuale arrivando al 30,2%. I 5 Stelle crescono poi al 12,5% e il Terzo Polo è in flessione al 5,7%. Considerando invece il campo largo (centrosinistra, 5 Stelle e Italia Viva) si raggiunge il 45,2%. Il distacco dal centrodestra si è quindi ridotto a poco più di tre punti.