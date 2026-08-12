Sondaggi politici, Conte favorito su Schlein come leader del campo largo ma avanzano i civici

Gli ultimi sondaggi mostrano che anche sui social Conte è il favorito per la leadership del campo largo, davanti a Schlein, Salis e Onorato.

Nella sfida per la leadership del campo largo il favorito resta Giuseppe Conte. E a confermarlo sono anche i social, oltre che i sondaggi secondo i quali il presidente del Movimento 5 Stelle è in vantaggio, in caso di primarie, su Elly Schlein. L’ultima conferma arriva dal rapporto di Spin Factor per Adnkronos, che analizza il gradimento dei leader progressisti sui social.

Conte raccoglie un sentiment positivo del 32,2% dell’audience sui social, con un vantaggio di quasi cinque punti su Schlein: la segretaria dem raggiunge il 27,6% ed è quindi al secondo posto di questa speciale classifica. Ma c’è un altro elemento di cui tenere conto, ovvero l’avanzata dei candidati civici interni al fronte progressista.

Sondaggi campo largo, sui social Conte davanti a Schlein ma avanzano i civici

Detto di Conte, in testa davanti a Schlein, è interessante la terza posizione. Qui si piazza la sindaca di Genova, Silvia Salis, peraltro molto vicina alla segretaria del Pd. Salis, infatti, raccoglie un 25,7% di sentiment positivo, un dato che fa ben sperare chi, come Matteo Renzi, spera nella sua candidatura per le primarie.

Ma Salis non è la sola, tra i civici, a raccogliere un dato alto: subito dietro c’è infatti Alessandro Onorato, assessore capitolino e leader di Progetto Civico Italia, con il 24,5% di gradimento. Subito dietro c’è poi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al 24%. Insomma, dietro ai due leader di partito troviamo tre esponenti civici che svolgono importanti funzioni amministrative a livello locale in alcune delle più grandi e importanti città italiane.

Dopo I due leader e I tre civici, arrivano gli altri leader di partito. A partire da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia e co-leader di Avs, con il 20,5%. Di pochissimo davanti a Enzo Maraio, segretario del Partito Socialista italiano, con il 19,8%. Più indietro troviamo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al 19,3%, poi il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e il co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, entrambi al 18,3%.