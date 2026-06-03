Sondaggi politici, continua la crisi del Pd: dem in calo, balzo di M5s e Futuro Nazionale

Gli ultimi sondaggi confermano il momento di difficoltà del Pd, che perde ancora consensi. Balzo di 5 Stelle e Futuro Nazionale.

Continua il momento di difficoltà per il Pd, che perde consensi negli ultimi sondaggi e vede da una parte allontanarsi Fratelli d’Italia e dall’altra, seppur con una distanza che resta importante, avvicinarsi il Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati, infatti, sono il partito che guadagna più consensi insieme a Futuro Nazionale nell’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7.

Tra i partiti di testa le variazioni sono minime al rialzo, con un decimo di punto guadagnato da Fratelli d’Italia e Avs. A parte i 5 Stelle, che guadagnano lo 0,3%, si registrano poi cali diffusi tra gli altri partiti: cedono lo 0,2% Pd, Forza Italia e Lega.

Sondaggi elettorali, Pd in affanno mentre crescono M5s e Futuro Nazionale

Fratelli d’Italia resta in testa e nella settimana successiva alle elezioni comunali guadagna anche lo 0,1% dei consensi, attestandosi così al 28,2%. Cresce il vantaggio sul Pd, che perde due decimi di punto e si ferma al 22,3%. Discorso opposto per il Movimento 5 Stelle, che guadagna tre decimi di punto e torna al 13% dei consensi.

Nel centrodestra continua il momento complicato per gli alleati di Giorgia Meloni: Forza Italia cede lo 0,2% e si ferma al 7,2%, vedendo così riavvicinarsi Verdi e Sinistra, in crescita dello 0,1% al 6,7%. Ancora peggio va alla Lega, che perdendo lo 0,2% non va oltre il 5,8%. E si avvicina così Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci continua a recuperare consensi proprio sul Carroccio, riducendo settimana dopo settimana le distanze.

Futuro Nazionale guadagna lo 0,3% e raggiunge il 4,6%, riducendo così le distanze rispetto alla Lega a poco più di un punto percentuale. Una dinamica non di poco conto negli equilibri del centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche. Andando avanti, troviamo Azione in calo dello 0,1% al 3,4%, così come Italia Viva che si attesta al 2,4%. Stabile all’1,4% +Europa e in lieve calo c’è poi Noi Moderati all’1,2%. Scende al 28% la quota degli elettori che non si esprimono.