Sondaggi politici, cosa succederebbe in caso di primarie del campo largo: Conte in vantaggio su Schlein

Secondo i sondaggi, tre elettori su quattro del campo largo andrebbero a votare alle primarie. E il favorito è Conte.

L’unità del campo largo resta lontana. I tentativi di trovare una quadra, soprattutto su programma e primarie, non sembrano dare ancora i risultati sperati. Dopo aver raggiunto un’intesa sulla risoluzione in merito al Dpfp e allo scostamento di bilancio, lo stesso non è avvenuto per le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Ma a dividere il campo largo è anche il tema della leadership, con i sondaggi che vanno ad analizzare proprio questo elemento.

L’ultima rilevazione di Eumetra per Piazza Pulita, trasmissione di La7, mette in rilievo la divisione degli elettori del centrosinistra sulle primarie. La prima precisazione che va fatta è che comunque gli elettori del campo largo andrebbero a votare in caso di primarie: lo farebbero tre intervistati su quattro. Resta, però, una divisione tra i due principali candidati: Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Al momento in vantaggio sembra essere il leader pentastellato ma la partita è aperta.

Sondaggi elettori, chi vincerebbe alle primarie del campo largo

Il sondaggio Eumetra prende in considerazione le primarie di centrosinistra. Agli elettori del campo largo si chiede se andranno a votare: risponde sì il 73,6% e no il 26,4%. Tre su quattro dicono di sì, quindi. A coloro che andranno a votare, poi, il sondaggio chiede per chi voterebbero. Resta, al momento, un lieve vantaggio di Giuseppe Conte su Elly Schlein.

Il leader del Movimento 5 Stelle è stimato al 56,7% dei voti contro il 43,3% della segretaria del Pd. Un buon margine, al momento, di vantaggio per l’ex presidente del Consiglio, anche se l’elettorato progressista resta sostanzialmente diviso. Un vantaggio che si registra perché molti elettori del Pd, circa il 30% secondo Renato Mannheimer, dice di preferire Conte a Schlein. E proprio questi elettori dem potrebbero spostare gli equilibri in favore di Conte.