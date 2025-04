Sondaggi politici, gli italiani bocciano le destre: 6 su 10 non si fidano del governo Meloni

I sondaggi testimoniano che gli italiani bocciano il governo: sei su dieci spiegano di non aver fiducia nell'esecutivo.

Gli italiani non si fidano di Giorgia Meloni e del suo governo. E questo si riflette, nei sondaggi, anche nelle intenzioni di voto, con Fratelli d’Italia che torna al di sotto del 30%. Ma, va detto, fatica pure l’opposizione, a partire dal Pd. Mentre risale il Movimento 5 Stelle.

L’ultima rilevazione di Ixé mette in evidenza diversi aspetti, a partire dal fatto che circa il 60% degli italiani non si fida di questo governo. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo tutti i dati principali del sondaggio Ixé.

Sondaggi elettorali, le intenzioni di voto

In testa c’è Fratelli d’Italia con il 28,6%, quindi ben al di sotto del 30%. A seguire troviamo il Pd con il 21,8% dei voti, quindi in calo rispetto alle rilevazioni degli scorsi mesi. In crescita è invece il Movimento 5 Stelle, al 13,1%. Più indietro le altre forze di centrodestra, con Forza Italia al 9,2% e la Lega all’8,8%. Bene Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,7%. Azione si attesta invece al 3,5%, +Europa al 2,2% e Italia Viva all’1,8%.

Bassa fiducia nel governo, ma male anche l’opposizione

Passiamo poi ai dati relativi alla fiducia degli intervistati, a partire da quella nei confronti del capo dello Stato, Sergio Mattarella: sostiene di avere molta fiducia nei suoi confronti il 40% del campione, abbastanza il 33%, poca il 17% e nessuna solo l’11%. Molto diverso il tasso di fiducia nel governo: ne ha molta soltanto l’11%, mentre dice di avere abbastanza fiducia il 30%. Per un totale del 41% di giudizi positivi. Molto più alta la percentuale di giudizi negativi sul governo: sono il 59% tra il 25% di chi ha poca fiducia e il 34% di chi non ne ha nessuna.

Ancor più basso è il dato della fiducia nell’opposizione: solo il 2% ne ha molta e il 19% abbastanza. Maggiori i pareri negativi: il 49% ha poca fiducia nell’opposizione e il 30% nessuna. Infine, passando ai singoli leader, a godere di maggiore fiducia è Mario Draghi (54%), seguito da Giorgia Meloni (43%), Antonio Tajani (32%) e Giuseppe Conte (29%). Più indietro Elly Schlein (24%) e Matteo Salvini (22%).